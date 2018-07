Hoog tijd voor een nieuwe fruittob

Sint-Truiden - Wie nog in de prijzen wil vallen van de jaarlijkse wedstrijd voor de beste fruittob van de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie, moet dringend in gang schieten. Want binnenkort is er geen vers fruit meer ter beschikking om, met de hulp van Hasseltse jenever, een godendrank te maken.

Een fruittob diende vroeger om fruit te bewaren: daarvoor werd het fruit in verschillende lagen opgelegd op alcohol. Maar fruit bewaren is nu geen kunst meer, de veilingen doen dat het jaar rond maar de fruittob is toch gebleven. Niet voor het fruit maar voor de alcohol.

Al voor de 42ste keer organiseert de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie een wedstrijd voor de beste fruittob. Een kleine 100 deelnemers proberen dan de beste fruittob te maken met inheems fruit en inheemse jenever. Na een professionele jurering komt uiteindelijk de beste fruittob bovendrijven. Daarnaast organiseert de Keizerlijke Commanderie dit jaar ook voor de dertiende maal een wedstrijd voor Oude Bereidingen: haal oma’s fruitgerechten vanonder het stof en probeer ze op de wereld te krijgen.

“Wie wil meedingen voor de vele prijzen moet zijn fruittob of zijn Oude Bereiding binnenbrengen in de Foyer van de Academiezaal op zaterdag 20 oktober. Op maandag 22 oktober buigt de jury zich over kleuren en smaken, afdronk en presentatie. Op vrijdag 26 oktober worden in de Academiezaal de winnaars bekend gemaakt in de hoop dat de jury haar zware taak overleefd heeft”, aldus Josette Moria, de drijvende kracht achter deze wedstrijd. Alhoewel, kenners zeggen dat je een fruittob niet maakt om te winnen maar wel om … van te genieten en op te drinken!