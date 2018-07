Vrachtwagen verliest lading slib op aansluiting E313 met Antwerpse Ring: weg afgesloten

Op de aansluiting van de E313 met de Antwerpse Ring richting Gent heeft een vrachtwagen woensdagochtend een lading slib verloren. Het opruimen kan nog een tijd in beslag nemen, laat het Vlaams Verkeerscentrum verstaan. De weg is er afgesloten.

De smurrie kwam over een grote afstand op het wegdek terecht. De Antwerpse brandweer is ter plaatse om het goedje op te kuisen. Om de veiligheid van de brandweerlieden te garanderen, heeft de wegpolitie de baan er afgesloten. Het verkeer op de E313 richting Antwerpen moet de afrit Borgerhout nemen om daarna via de Noordersingel de Antwerpse Ring richting Gent op te rijden.

Het fileleed op de E313 en E34 richting Antwerpen is groot. Wie vanuit Hasselt naar Antwerpen wil, rijdt best via Brussel en dan langs de E19. Ook wie van Hasselt naar Gent moet, gaat best via Brussel.

Update #E313 #R1 Verlies lading slib in Antwerpen-Oost richting Gent. De weg wordt afgesloten voor het opruimen van het slib. Volg omleidingen: https://t.co/tF7I5ZIOyF — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 25 juli 2018

Foto: BFM

