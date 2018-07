Genk ziet jeugdinternational vertrekken naar Nederlandse tweedeklasser

KRC Genk heeft dinsdagavond afscheid genomen van Paolo Sabak. De Belgische jeugdinternational tekende een contract voor vier seizoenen bij NEC in de Nederlandse tweede klasse.

De negentienjarige Sabak maakt transfervrij de overstap, maar KRC Genk bedong wel een percentage op een toekomstige doorverkoop.

De spelverdeler doorliep alle jeugdreeksen van de Rode Duivels. In augustus 2016 debuteerde Sabak bij de hoofdmacht van Genk, maar twee jaar later staan er slechts vier competitieduels op zijn teller. De aanvallend ingestelde Sabak speelde eerder voor de jeugdteams van KV Mechelen en Lierse SK. In 2013 maakte hij de overstap naar Genk.

“Paolo is een lichtvoetige, creatieve middenvelder die graag aan de bal is. Tevens kan hij in een vrije rol op de vleugels uit de voeten, waardoor we daar ook weer een extra optie hebben”, stelde technisch directeur Remco Oversier van NEC de nieuwste aanwinst voor. “Hij zal de komende seizoenen de kans krijgen om zich te ontwikkelen binnen ons eerste elftal met als doel uit te groeien tot een belangrijke kracht binnen de club.”

“Ik ben heel trots dat ik wedstrijden voor NEC mag gaan spelen. Het is voor mij een groot avontuur en ik heb al veel goede verhalen gehoord over de trouwe supporters. Ik hoop dat we tot grootse prestaties in staat zijn”, reageerde Sabak op de website van zijn nieuwe club. .