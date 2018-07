Derde fotowedstrijd gaat van start

Sint-Truiden - Vorig jaar organiseerde de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie voor de tweede keer een fotowedstrijd met als onderwerp 'hoe kan het anders', het Haspengouws fruit in al zijn facetten. Het werd een succesvolle eerste editie en het Praesidium van de Commanderie besloot een derde editie te organiseren.

Deze wedstrijd loopt van juli tot eind december zodat fotografen met alle fruitvariëteiten aan de slag kunnen. Enkele belangrijke punten uit het reglement stipuleren dat het moet gaan over inlands Haspengouws fruit, dat de foto’s in Haspengouw of het Hageland moeten genomen worden en dat de wedstrijd toegankelijk is voor zowel amateurs als beroepsfotografen. Het volledige reglement is te vinden op de website van de Keizerlijke Commanderie (www.keizerlijke-commanderie.be) of op eenvoudige aanvraag. Fotografen mogen tussen nu en het einde van het jaar maximaal drie foto’s binnensturen en de mooiste werken worden het voorwerp van een tentoonstelling in Sint-Truiden in de loop van april 2019 in het Sint-Truidense Begijnhof (Festraetsstudio). En uiteraard zijn er leuke prijzen voor de beste foto’s. Meer info krijg je via info@keizerlijke-commanderie.be en de Keizerlijke Commanderie rekent op tal van inzendingen in de overtuiging dat het Haspengouws fruit een onuitputtelijke bron van inspiratie en creativiteit is.