Vlaamse jongeren met fysische handicap relaxen in Zepperen

Zepperen

Sint-Truiden - Meer dan 170, vooral Oost- en West-Vlamingen, streken neer in Zepperen om er te genieten van een achtdaags verblijf in Haspengouw. Het zijn andersvalide kinderen en hun begeleiders van de vzw De Zonnebloemblaadjes, op zoek naar rust, ontspanning, zon en vooral een toffe tijd. Bij de Paters Assumptionisten in Zepperen zijn ze elk jaar meer dan welkom: zij stellen hun school, het Sint-Aloysius, en hun internaat ter beschikking van de groep.

De Zonnebloemblaadjes is een West-Vlaamse vzw uit Menen die elk jaar ervoor zorgt dat 75 jongeren met een handicap, fysiek of licht-mentaal, samen met hun broertjes en zusjes kunnen genieten van een zorgeloze en deugddoende vakantie in het zonnige Haspengouw. Zij worden begeleid door bijna 80 vrijwilligers, vooral begeleiders maar ook medewerkers in de kookploeg, de verzorging en het transport. Deze vzw is in feite 46 jaar geleden geboren uit de bedevaarten Brugge-Banneux en helpt kinderen uit voornamelijk Oost- en West-Vlaanderen. De vrijwilligers-begeleiders komen uit gans Vlaanderen. In Zepperen zijn ze met 80. “Voeg daarbij nog een twintigtal losse medewerkers voor de keuken, de chauffeurs, de verzorging en de verpleging en de kine, dan zitten we hier met 175 te genieten van de hitte”, aldus Jean-Pierre Rosseel

“Het is al de 47ste maal dat we dergelijke vakantie organiseren en hiervan zijn we nu voor de 19de opeenvolgende keer in Zepperen, in het Sint-Aloysiusinstituut, te gast. Om met onze jongeren van 6 tot 18 jaar in de beste omstandigheden op kamp te gaan, zoeken we een internaat waar we ook welkom zijn en geaccepteerd worden. En in Zepperen is dat telkenmale het geval dankzij de gulle gastvrijheid van de Paters Assumptionisten en van de school die de opvang van en de hulp aan mensen met minder kansen hoog in het vaandel dragen”, aldus kampverantwoordelijke Jean-Pierre Rosseel. Het zomerkamp is in feite het hoogtepunt van een jaar werken want met dergelijke groep jongeren op kamp trekken vraagt in het voorjaar een paar weekends voorbereiding voor de groep begeleiders die er ook de noodzakelijke technische vorming krijgen. In het najaar wordt er dan opleiding gegeven aan nieuwe begeleiders die minimaal 17 jaar moeten zijn. Om een optimale werking te verzekeren worden de 75 jongeren ingedeeld in vijf leefgroepen volgens leeftijd. “Naast die enthousiaste medewerkers prijzen we ons ook gelukkig dat we heel wat sponsoring krijgen, want anders zou een kamp als dit onbetaalbaar zijn voor de jongeren die zo al met minder kansen in het leven staan”, besluit Jean-Pierre Rosseel.