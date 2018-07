Serena Williams voelt zich geviseerd na onaangekondigde dopingcontrole: “Discriminatie”

Serena Williams voelt zich geviseerd door de dopingjagers. In enkele tweets spuwt de Amerikaanse tennisvedette woensdag haar gal nadat ze andermaal een onaangekondigde dopingcontrole moest ondergaan.

“En het is weer tijd voor een “willekeurige” dopingtest en we testen opnieuw alleen Serena. Het is bewezen dat ik van alle spelers diegene ben die het vaakst wordt getest. Discriminatie? Ik denk het wel. Maar tenminste hou ik de sport zo clean”, schrijft Serena, die eraan toevoegt: “Ik ben bereid alles te doen om de sport clean te houden, dus laat maar komen. Ik kijk ernaar uit.”

De 36-jarige Williams is in volle voorbereiding op het Amerikaanse hardcourtseizoen en de US Open. Dat toernooi probeert de mama van de een jaar oude Alexis Olympia Ohanian dit jaar voor de zevende keer te winnen. Het zou haar 24e grandslamtitel zijn, een evenaring van het record van Margaret Court.