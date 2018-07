Karlie Kloss gaat trouwen en bewijst dat met een grote verlovingsring

Al zes jaar vormen Karlie Kloss (25) en Joshua Kushner (33) een koppel en dus was het tijd voor de volgende grote stap in hun relatie. Het topmodel heeft op Instagram aangekondigd dat ze gaan trouwen. Via die weg toonde ze ook al de enorme verlovingsring die ze sinds kort draagt.

Karlie Kloss is door het dolle heen. Haar vaste vriend Joshua Kushner heeft haar ten huwelijk gevraagd. Zij is een topmodel en was onder andere lang het gezicht van Victoria's Secret, hij is een zakenman. Beiden zijn ze ook activisten voor meer vrouwenrechten en het beperken van de wapendracht in de VS en dat is opvallend, want de broer van Joshua is Jared, adviseur van Donald Trump en man van Ivanka Trump.

De twee leerden elkaar in 2012 kennen en het was volgens Kloss liefde op het eerste gezicht. Hij zou naar verluidt enkele weken geleden op één knie zijn gaan zitten tijdens een tripje naar upstate New York. Het topmodel maakte het nieuws bekend met een lieve foto van hen twee samen. "Ik hou meer van jou dan ik ooit zou kunnen uitdrukken. Josh, je bent mijn beste vriend en soulmate. Ik kan niet wachten om mijn hele leven met jou door te brengen. Ik zou nog miljoenen keer ja zeggen."

Daarna volgde deelde ze via Instagram Stories ook nog een foto van de grote ring die ze om haar vinger heeft.