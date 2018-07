Ondertussen bij Tiesj Benoot: “Voor het eerst naar de Gentse feesten geweest. Alcohol verdooft de pijn”

Tiesj Benoot viel in de vijfde rit in deze Tour, op vijf kilometer van de finish. Hij wilde niet opgeven, ondanks een ontwrichte schouder, een gekneusde rib en een gebarsten wervel. “Marc Sergeant heeft uiteindelijk zelf gezegd: stop. Daar ben ik blij om.” Benoot traint al opnieuw, met de Vuelta en WK als grote doelen.

Tiesj Benoot ligt thuis op de bank in Mariakerke. Hij woont nu even hier, tot zijn nieuwbouw in Drongen klaar is. Aan de muur in de woonkamer hangen de wielertrui en broek waarin hij dit jaar de Strade ...