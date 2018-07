Superkorte rit, maar ook superspektakel? Alles wat u moet weten over bizarre Tourrit

Een start als in de Formule 1, een rit van amper 65 kilometer en vertrekken als de zon alweer aan het zakken is. De Tour pakt vandaag met iets nieuws uit. Allemaal voor het spektakel. Maar krijgen we dat ook? Ja, zegt Froome. “Dit zou wel eens de beslissende rit kunnen worden.” Nee, zeggen de sceptici. “Sky gaat het toch weer controleren.” Zeven snelle vragen over de rit van vandaag.