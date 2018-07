Jelle Vanendert: “Ik raakte niet over mijn limiet”

Beste Belg gisteren in de Tour: Jelle Vanendert op de dertiende plek. En dat mocht best een verrassing heten. Net nu de gewezen ritwinnaar in de Tour voor het eerst sinds 2012 nog eens voor de Tour was geselecteerd, leek de Neerpeltenaar bezig aan een onopvallende juli-maand. Vorige week in de Alpen was hij zelfs totaal onzichtbaar. “Ik moest me beperken tot aanklampen”, gaf hij eerlijk toe.

Maar gisteren stak hij dan toch zijn kop boven water. Uitgerekend in de Pyreneeën waar hij in 2011 zijn grote gloriedag op Plateau de Beille kende, glipte Vanendert mee in de goede ontsnapping. “Ik was ...