Reisbus rijdt in op werken op E40: twee zwaargewonden, 18 lichtgewonden

Een internationale reisbus is vannacht omstreeks half drie ingereden op de wegenwerken op de E40 richting kust in Aalter. Twee mensen, waaronder de chauffeur, raakten zwaargewond. 18 mensen kwamen er vanaf met lichte verwondingen.

De bus van het Franse Ouibus was onderweg van Amsterdam naar Londen met een internationaal gezelschap toen de buschauffeur vannacht om 2.28 uur frontaal inreed op de betonnen afsluitingen die de werf voor de wegenwerken afsluiten. Volgens de federale politie was er geen probleem met de rij- en rusttijden van de Nederlandse chauffeur, en voelde hij zich goed. “Maar toen hij ineens de werken opmerkte was het te laat”, aldus Geert Allemeersch van de federale politie.

Bij het ongeval raakte naast de chauffeur nog één persoon zwaargewond, 18 mensen liepen kneuzingen, sneden en schaafwonden op. De brandweer moest ook enkele mensen die gekneld zaten bevrijden. Het medisch interventieplan werd daarop afgekondigd, de gewonden werden overgebracht naar de ziekenhuizen in Tielt, Deinze, UZ Gent en Maria Middelares in Gent.

Om het takelen van de zwaar beschadigde bus vlotter te laten verlopen, was de snelweg een tijd afgesloten voor het verkeer. Dat gebeurde omstreeks half zes, omstreeks zeven uur was volgens het Vlaams Verkeerscentrum enkel de rechterrijstrook nog afgesloten.

Foto: Simon Mouton

