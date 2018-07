Stoffel Vandoorne hoopt op vooruitgang in Hongarije: "Ik rij graag op het circuit"

Na enkele erg moeilijke raceweekends hoopt Stoffel Vandoorne om in Hongarije een beter resultaat neer te zetten zodat onze landgenoot met een goed gevoel richting de zomerpauze kan gaan. De eerste race daarna is immers zijn thuisrace op het circuit van Spa-Francorchamps.

"Ik hou er echt van om op de Hungaroring te rijden," blikt Vandoorne vooruit op komend raceweekend. "Het is een geweldig circuit en leuk om op te rijden. De omloop bestaat uit veel korte en snelle stukken gecombineerd met tragere bochten en slechts één echt recht stuk. Het is dus een mooie mix van allerlei elementen."

Vandoorne heeft al wat ervaring op de Hungaroring, al is dat uiteraard geen garantie op een succesvol weekend in de Formule 1.

"Ik ken het circuit redelijk goed, ik heb er in de GP2 gewonnen en ik kijk er naar uit om hopelijk een positiever weekend te kennen dan dat we recent kenden."

"Ook al behaalden we in Duitsland niet het resultaat waarop we gehoopt hadden, na zo'n dramatisch weekend met veranderende weersomstandigheden, en bijna te moeten opgeven met de wagen, was het goed om tijdens de race de juiste beslissingen te nemen en alsnog als dertiende te finishen."

Net als de voorbije raceweekends hoopt Vandoorne dat de structurele problemen met zijn McLaren MCL33 opgelost geraken, die weerhouden Vandoorne er immers van om competitief te zijn, zowel tijdens de kwalificaties als de race.

"Ik hoop dat we in Hongarije vooruitgang kunnen blijven boeken, zeker met de zomerpauze die op komst is. Ik heb de voorbije races echt problemen ondervonden met mijn wagen en ik weet dat het team zeer hard werkt om deze problemen te begrijpen zodat we ze kunnen oplossen en opnieuw kunnen aanvallen."

"De Hongaarse GP vormt door de hitte en de eigenschappen van het circuit altijd een grote uitdaging. We moeten dan ook blijven pushen en hard werken zodat we hopelijk progressie kunnen boeken," besloot Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: