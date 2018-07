Zangeres Demi Lovato in kritieke toestand naar ziekenhuis na overdosis

De Amerikaanse zangeres Demi Lovato is vandaag met spoed naar het ziekenhuis overgebracht na een overdosis bij haar thuis in de Hollywood Hills, dat meldt TMZ. De zangeres had in het verleden al verslavingsproblemen en herviel zopas na zes jaar soberheid.

Volgens entertainmentwebsite TMZ vonden de ambulanciers Demi bewusteloos in haar huis. De popster zou vervolgens thuis behandeld zijn met ‘Narcan’, een medicijn dat gebruikt wordt om een overdosis opiaten te behandelen. Voor de middag werd de zangeres nog naar een ziekenhuis in L.A. overgebracht. Daar zou ze momenteel nog in behandeling zijn. Haar huidige toestand is echter onbekend.

Bronnen dicht bij Lovato melden nog dat maandagavond te zien was op haar private Instagram-pagina hoe ze de verjaardag van een vriend vierde in West-Hollywood. Ze postte een aantal foto’s van zichzelf en met een groep vrienden, ze leek gelukkig.

De zangeres kende in het verleden al zware verslavingsproblemen. Een maand geleden bracht ze nog het nummer ‘Sober’ uit. Daarin onthulde ze dat ze was hervallen na zes jaar soberheid.