Kanaries schakelen versnelling hoger

Sint-Truiden - STVV lijkt klaar voor de competitie, zo bleek uit een bijzonder scherpe dinsdagochtendtraining. Mét een goeie groepsgeest, van ontevredenheid bij pionnen als Legear of Teixeira was niets meer te merken. Vandaag worden Japans international Wataru Endo en Ibrahima Sankhon verwacht. Maar zij moeten eerst nog het verplicht nummer met medische testen afleggen alvorens ze op het oefenveld verschijnen.

