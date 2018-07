LOMMELDe kogel is door de kerk. Engie Fabricom, onderdeel van de Franse groep Engie, mag het zonnepark in Lommel bouwen. Met een offerte van 60 miljoen euro bleef Engie Fabricom 34 procent onder de geraamde investering voor het Kristal Solar Park. Dat is ook goed nieuws voor de Vlaamse overheid, die de verwachte subsidies met 31 miljoen euro ziet teruglopen.