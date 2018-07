Geen water meer voor tuin, zwembad en auto

HASSELTDoor de aanhoudende droogte heeft de droogtecommissie in Vlaanderen code oranje ingeroepen. Dat betekent dat alle Vlaamse gouverneurs het advies krijgen om in hun provincie een sproeiverbod voor alle particulieren en openbare besturen in te voeren. Ook in onze provincie worden er maatregelen opgelegd. “Momenteel is er nog geen tekort aan drinkwater in Limburg, maar de gouverneur wil een krachtig signaal geven dat we water moeten besparen”, zegt Joke Claesen van Noodplanning en Crisisbeheer van de provincie.