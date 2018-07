WolfsburgIs de dieselmotor dan toch niet ten dode opgeschreven? Bijna drie jaar na het uitbreken van het dieselschandaal lijkt er een einde te komen aan de daling van de dieselverkoop, althans in Duitsland. Bij Volkswagen wordt zelfs gewag gemaakt van een stijging van de dieselverkoop. Maar als het in Wolfsburg regent, druppelt het niet noodzakelijk in België.