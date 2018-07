Basisschool Royke verhuist naar één locatie

Het schoolbestuur en de directie van basisschool Royke in Gruitrode gaan alle klassen centraliseren aan de Breekiezel. Dat is beslist nadat een deel van de school totaal vernield werd tijdens een hevige stormwind in januari. De beschadigde gebouwen langs de Weg naar As werden onlangs gesloopt, maar op termijn verdwijnen dus alle schoolactiviteiten op deze plaats. “Er moet wel eerst nog aan de Breekiezel worden bijgebouwd”, bevestigt Raf Franco van het schoolbestuur.