Met de boot naar Pukkelpop: “Waarom niet?”

Chokri ziet meer potentieel in transport over waterwegen

Pukkelpoporganisator Chokri Mahassine wil op termijn festivalgangers over de Vlaamse waterlopen naar de festivalweide laten vervoeren. Dat zei hij tijdens de voorstelling van de samenwerking met de Vlaamse overheid en de Haven Genk om in totaal 52 containers over het water te leveren voor het festival. Twaalf daarvan worden gebruikt om een indrukwekkende 3D-wall te transporteren naar de weide in Kiewit.