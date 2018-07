Hoewel er vanuit de sportwereld steeds meer weerstand komt tegen kunstgras, legt KFC Eendracht Louwel een nieuw kunstgrasveld aan. De voorbije maand is het hoofdterrein afgegraven en is kunstgras gelegd. “Deze investering moet een boost geven aan het voetbal in Oudsbergen”, verwacht bestuurslid en jeugdvoorzitter Stefan Hendriks