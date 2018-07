De leegstaande historische hoeve Pauly aan de Mgr. Trudo Jansstraat in Zussen wordt stilaan een ruïne. Ze staat al jaren te verkommeren en toen eigenaar Herman Pauly vijf jaar geleden overleed, weigerden zijn kinderen Jos en Lisette de erfenis. De hoeve is nu eigendom van de staat. “Het is hoog tijd dat de overheid nadenkt over de bescherming van dergelijke gebouwen”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V).