GENK/DILSEN-STOKKEM35 graden en zelfs meer. Heel wat Limburgse werkgevers hebben de werkuren deze week aangepast aan de hittegolf. Zo is het containerpark van Dilsen-Stokkem namiddag gesloten. “Het is veel te warm om te werken”, zegt schepen van Personeel Sofie Vandeweerd. Carcoustics in Genk heeft deze week de middagpost geschrapt.