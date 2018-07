Vanaf 1 september kunnen biologisch afbreekbare urnen worden begraven in het domeinbos ‘Isaekshoef’, vlakbij de voormalige begraafplaats van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) in Rekem. Maar aan zo’n begraving op de eerste Vlaamse natuurlijke begraafplek in het Nationaal Park Hoge Kempen zijn strikte regels verbonden.