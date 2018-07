“Invoerheffingen zijn geweldig!”

Washington“Invoerheffingen zijn het geweldigste dat er bestaat. Je kunt er landen mee treffen die de Verenigde Staten benadelen als handelspartner.” Dat liet president Trump gisteren per tweet weten aan de hele wereld maar in het bijzonder aan Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Die hoopt vandaag tijdens een treffen in het Witte Huis Trump te overtuigen om geen tol te heffen op de invoer van personenwagens uit de EU.