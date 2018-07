“Eén stuur is één uur werk”

De jongens van Lotto Soudal beleven niet hun meest succesvolle Tour. Met Thomas De Gendt, Jelle Vanendert, Jasper de Buyst en Thomaz Marczynski rijden nog maar vier van de acht renners in het peloton. “Maar aan de fietsen zal het niet gelegen hebben”, zeggen Kenny Bogaerts en Ahmed Acikgöz. Via Bewel - Beschermde Werkplaatsen Limburg - monteren zij bij Ridley in Beringen één van de bekendste en beste fietsmerken in het peloton. En volgens hun monitor Johny Grondelaers doen ze dat met veel passie, precisie en humor.