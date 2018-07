We keken vorig jaar in totaal 6 miljoen uur naar ‘FC De Kampioenen’

In 2017 keken we met z’n allen maar liefst zes miljoen uur naar ‘FC De Kampioenen’. Dat blijkt uit cijfers van kabelgigant Telenet. De reeks mag dan wel al meer dan zeven jaar afgelopen zijn, Boma & co leven verder in heruitzendingen en opvragingen.

Uit onderzoek bij 1.840 Vlaamse families met kinderen naar hun kijkgedrag, blijkt dat we vooral samen genieten van content van eigen bodem. Verschillende Vlaamse spelprogramma’s, series en films worden bijzonder goed gesmaakt en bekijken we daardoor zelfs regelmatiger in familieverband dan populaire internationale content. 70% van de gezinnen die naar Vlaamse spelprogramma’s kijkt, doet dat samen. Zowel Vlaamse series als Vlaamse films kijken we in 61% van de gevallen het liefst in gezinsverband. Ter vergelijking: bij internationale films is dat 55% en bij internationale series 43%.

Dat Vlaamse content nog steeds zeer populair is, bewijzen ook de kijkcijfers. FC de Kampioenen bijvoorbeeld blijft scoren. Niet zozeer op hun voetbalveld, wel in de huiskamers: in 2017 keken we met z’n allen maar liefst zes miljoen uur naar de avonturen van Boma & co.

Wanneer we naar Vlaamse content kijken, doen we dat duidelijk liefst in de woonkamer: 99% kijkt vanuit de luie zetel. Daarnaast verkiest 18% af en toe ook de slaapkamer en kijkt 5% regelmatig vanuit de keuken. Slechts 2% bewondert de Vlaamse cultuur weleens vanuit het bureau en 2% zit in de speelkamer voor het scherm.

