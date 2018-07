PSG leent Poolse international uit aan Lokomotiv Moskou uit

Lokomotiv Moskou neemt de Poolse international Grzegorz Krychowiak op huurbasis, met een aankoopoptie, over van Paris Saint-Germain. Dat deelde de Russische kampioen dinsdag mee.

De 28-jarige Krychowiak speelde sinds 2016 voor PSG, maar kon er nooit een plaats in het basiselftal afdwingen. Vorig seizoen werd de verdedigende middenvelder al aan het Engelse West Bromwich Albion uitgeleend.

Krychowiak startte zijn profloopbaan in 2008 bij Bordeaux, waar hij ook al voor de jeugd speelde. Na een uitleenbeurt aan Nantes (2011-2012), kwam hij in 2012 terecht bij Stade Reims, dat hem in 2014 voor 4,5 miljoen euro naar het Spaanse Sevilla liet vertrekken. Twee jaar later haalde PSG hem voor 40 miljoen euro terug naar Frankrijk.

Op het wereldkampioenschap in Rusland scoorde Krychowiak in de met 1-2 verloren groepswedstrijd tegen Senegal. Het was één van slechts twee doelpunten op het WK voor Polen, dat in groep H op de laatste plaats eindigde.