KRC Genk bereikte een overeenkomst met N.E.C. over de transfer van de 19-jarige middenvelder Paolo Sabak.

Paolo maakte in 2013 de overgang van KV Mechelen naar KRC Genk. In juli 2016 groeide hij door van de Genkse jeugdacademie naar de A-kern. Nu zet Sabak een volgende stap in zijn carrière naar het Nederlandse N.E.C.