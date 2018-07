Tractorbestuurder vrijgesproken van dodelijk ongeval: “Is dit gerechtigheid?"

Geetbets / Herk-de-Stad / Halen - Ook in beroep voor de Hasseltse politierechtbank is een 54-jarige tractorbestuurder uit Halen niet schuldig bevonden aan het verkeersongeval waarbij Hugo Celis (71) uit Geetbets het leven liet. De bekende duivenmelker en bloemist was op 7 mei 2016 een fietstocht met zijn vrouw aan het maken toen hij omkwam onder de aanhangwagen van de passerende tractor. Zijn zoon Rob reageert teleurgesteld op de uitspraak. “Is dit gerechtigheid?”

Voor de rechtbank was het ook nu niet aangetoond dat er onvoldoende plaats was voor de tractor om de onfortuinlijke fietser voorbij te steken in de Zwarteveldstraat in Herk-de-Stad. Bovendien was het ...