Hasselts sportcentrum start met initiatie Tibetaanse zwaardyoga: “Na een uur helemaal zen”

Hasselt -

Hatha yoga, yin yoga en bikram yoga kende u misschien al. Maar in sportcentrum Olympia in Hasselt wordt morgen gestart met een initiatie Tibetaanse zwaardyoga. Qué? “Voor sommigen is de typische yoga moeilijk, omdat ze niet zo lang kunnen stilzitten. Bij Tibetaanse zwaardyoga zijn ze na een uur helemaal zen, door de concentratie op de bewegingen”, zegt lesgever Erwin De Smedt.