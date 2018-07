De hipste zomerbars: “Het Ibiza-gevoel in Hasselt”

Zonnebril op, cocktail in de hand en smile! Een selfie in een rood strandstoeltje met op de achtergrond de zonsondergang boven het Albertkanaal. Wie actief is op Instagram, heeft ongetwijfeld al heel wat zomerse tafereeltjes met de hashtag #westpunt zien passeren. En dat werkt zowaar besmettelijk. Dankzij Instagram zakken hipsters vanuit heel Limburg af naar Westpunt in Hasselt.