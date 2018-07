Verbod op waterverspilling van leidingwater in Limburg afgekondigd

Code oranje is sinds dinsdagnamiddag in heel Vlaanderen van kracht, en dus heeft de droogtecommissie een lijst van adviezen voorgelegd aan de provincies. De gouverneurs gingen daar allemaal mee akkoord, al beslisten enkele van hen dat slechts gedeeltelijk te doen. Zo geldt er in Limburg enkel een verbod op waterverspilling van leidingwater.

De droogtecommissie adviseert heel Vlaanderen om bijkomende maatregelen te nemen. Dat betekent onder meer een verbod voor particulieren op het wassen van de wagen, het besproeien van gazon en tuinen, het vullen van zwembaden en vijvers, maar ook een verbod voor publieke diensten voor het reinigen van voetpaden, besproeien van parken en sportterreinen en het vullen van vijvers en fonteinen.

De droogtecommissie verduidelijkt: “Ons water is kostbaar en we moeten er spaarzaam mee omgaan. We moeten het gebruiken voor de essentiële toepassingen, en niet onnodig verspillen. Het waterverspillingsverbod geldt daarom het best 24 op 24 en voor alle water: leidingwater, regenwater en putwater.” Daarnaast wordt een sproeiverbod geadviseerd voor land- en tuinbouwondernemingen tussen 8 en 20 uur. Voorts adviseert de commissie een captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen.

De Limburgse gouverneur Herman Reynders stelt het verbod op de verspilling van leidingwater ook in. Morgen wordt pas beslist of het verbod ook voor grond- en regenwater zal gelden.