Bij een steekincident in de Broekhuizenstraat in Landgraaf zijn dinsdagavond twee gewonden gevallen. Een van hen is er ernstig aan toe. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Het incident vond rond 19.00 uur plaats op straat. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.