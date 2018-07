België pakt tegen Australië eerste punt op WK hockey dankzij doelvrouw Aisling D’Hooghe

De Belgische hockeyvrouwen hebben dinsdag in hun tweede groepswedstrijd op het WK in Londen de punten gedeeld. De Red Panthers (FIH 13) speelden 0-0 gelijk tegen Australië (FIH 5).

De Panthers hadden het niet altijd onder de markt tegen de sterk drukkende Australiërs, maar ze verdedigden kranig en hielden stand. Australië zorgde vooral op strafcorner voor gevaar, maar kon geen van zijn zes pogingen benutten. In de tweede periode kreeg België enkele kansen via Jill Boon en Alix Gerniers. Zij kregen de bal echter niet voorbij de Oceanische doelvrouw.

De Belgen openden het WK met een 4-2 nederlaag tegen Nieuw-Zeeland (FIH 4). In hun laatste poulewedstrijd zaterdag treffen de Panthers Japan (FIH 12). De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de tweede en derde spelen barrages.

Australië voert na twee duels de groep aan met vier punten, voor Nieuw-Zeeland en Japan (elk 3). De Belgische hockeyvrouwen houden zo hun kansen gaaf om het toernooi voort te zetten maar dan moet zaterdag in de derde en laatste groepswedstrijd Japan wel voor de bijl.

Aisling D’Hooghe: “Heel lang voor gewerkt”

“We hebben nu vier dagen om te recupereren en die wedstrijd voor te bereiden”, blikt doelvrouw Aisling D’Hooghe vooruit. “Voor een goed resultaat als deze 0-0 tegen Australië werken we al lang heel hard”, verklaarde de 23-jarige D’Hooghe, op het EK 2017 verkozen tot beste keepster. “Het belangrijkste was om ons eigen spel te ontwikkelen. Uiteraard wilden we nog beter doen en de partij winnen, maar dit gelijkspel voelt niet frustrerend aan. Ik denk dat we Australië soms hebben pijn gedaan. Nu wacht Japan. Het is een mooie match om een plaats bij de top 12 van de wereld trachten te bemachtigen.”

