Transfers: Kaya naar KV Mechelen, jeugdinternational voor Cercle en Colombiaanse belofte voor Moeskroen

Heel wat transfernieuws vandaag: KV Mechelen heeft de inkomende transfers van middenvelder Onur Kaya en aanvaller Mathieu Cornet bevestigd. AS Monaco leent de Belgische jeugdinternational Bongiovanni uit aan Cercle Brugge. Moeskroen strikt dan weer “één van grootste Colombiaanse beloften”.

Onur Kaya en Mathieu Cornet tekenen bij KV Mechelen

De 32-jarige Kaya komt vanaf 1 augustus over van Zulte Waregem en tekende Achter de Kazerne voor drie seizoenen. Cornet, 27 jaar, verlaat reeksgenoot Roeselare voor een contract dat hem twee seizoenen aan Malinwa verbindt.

Kaya speelt dit weekend nog met Zulte Waregem de competitiewedstrijd tegen Waasland-Beveren. Vanaf 1 augustus zal de Turkse Belg bij de Mechelse A-kern aansluiten. Met de komst van de ervaren middenvelder reageert KV Mechelen op het plotse uitvallen van Franck Berrier. Die staat met hartproblemen aan de kant.

De assistenkoning van 2016 speelde sinds janauri 2015 voor Zulte Waregem. In 144 duels liet hij voor Essevee 14 doelpunten en 38 assists optekenen. Eerder voetbalde Kaya ook voor Lokeren, Charleroi en zijn jeugdclub Vitesse. In totaal staan er 230 wedstrijden in de Jupiler Pro League en 75 Eredivisie-duels op zijn teller.

Met Mathieu Cornet halen de “Kakkers” een spits die de Proximus League goed kent. Het jeugdproduct van Standard speelde de voorbije jaren bij Virton, KV Oostende, Antwerp en Roeselare. In zijn 116 1B-wedstrijden vond de targetspits 36 keer de weg naar het doel.

AS Monaco leent jeugdinternational Bongiovanni uit aan Cercle Brugge

Adrien Bongiovanni speelt het komende seizoen voor Cercle Brugge in de Jupiler Pro League. Groen-zwart huurt de Belgische jeugdinternational voor een jaar van zusterclub AS Monaco, zo maakten de Bruggelingen dinsdag bekend.

Het Belgische toptalent tekende in juni 2016 zijn eerste profcontract bij de Monegasken. De achttienjarige aanvaller verbleef al sinds de zomer van 2015 op de jeugdacademie van de club van Youri Tielemans.

In april 2017 mocht Bongiovanni al eens meedoen met het eerste elftal. Hij speelde het laatste halfuur in de tegen PSG met 5-0 verloren halve finale van de Franse beker. De jeugdinternational verlengde vorig jaar zijn contract bij AS Monaco tot medio 2020. Vorig seizoen scoorde hij 8 keer in 23 wedstrijden voor de Monegaskische beloften.

“We zijn erg blij om Adrien bij Cercle Brugge te verwelkomen”, aldus sportief directeur François Vitali. “Allereerst omdat hij de Belgische competitie kent door een groot deel van zijn jeugdopleiding te hebben doorgemaakt bij Standard, maar ook omdat hij over alle kwaliteiten beschikt om zich door te zetten in het moderne voetbal. We zijn ervan overtuigd dat Cercle Brugge en de Jupiler Pro League hem in staat zullen stellen om zijn carrière op het hoogste niveau te lanceren.”

Moeskroen strikt “een van grootste Colombiaanse voetbalbeloften”

Excel Moeskroen heeft zich versterkt met het Colombiaanse talent Jesus David Marimon. “De nieuwe Yaya Touré” zette op Le Canonnier zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen, zo maakte Moeskroen dinsdag bekend.

De jonge middenvelder debuteerde op 16-jarige leeftijd in de Colombiaanse eerste klasse. “Marimon was de jongste speler in de geschiedenis die debuteerde in een Zuid-Amerikaanse competitie”, stelde Moeskroen zijn nieuwste aanwinst voor. “Hij is een van de grootste talenten in het Colombiaanse voetbal.”

“Door zijn positie op het terrein en zijn capaciteit als spelverdeler wordt hij door Zuid-Amerikaanse voetbalkenners bestempeld als de nieuwe Yaya Touré. Moeskroen klopt zich op de borst dat het erin geslaagd is om zo’n Zuid-Amerikaanse diamant naar België te halen.”

De intussen negentienjarige Marimon doorliep de Colombiaanse nationale jeugdteams en werd meermaals Zuid-Amerikaans kampioen. Hij komt over van zijn jeugdclub Onca Caldas, waar hij ook zijn profdebuut maakte. .