7.000 passagiers getroffen door staking bij Ryanair: dit moet u doen als uw vlucht geannuleerd werd

Wat Ryanair ook mag beweren, passagiers die getroffen worden door de staking van het personeel hebben wel degelijk recht op een schadevergoeding volgens de FOD Mobiliteit. Dit moet u doen als u de schadevergoeding wil claimen.

Meer dan 7.000 passagiers zullen hun geplande reizen morgen en overmorgen niet kunnen aanvatten door de staking bij luchtvaartmaatschappij Ryanair. En hoewel Ryanair claimt dat het in dit geval om overmacht gaat en er dus geen sprake kan zijn van het uitbetalen van schadevergoedingen, is de FOD Mobiliteit formeel: “Als het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij aangekondigd heeft te gaan staken heeft u wel recht op een vergoeding. Er wordt dan niet gesproken van een buitengewone omstandigheid, omdat het tevreden houden van het eigen personeel behoort tot de werkzaamheden van een luchtvaartmaatschappij.”

Met andere woorden: een aangekondigde staking van het eigen personeel is geen overmacht en dus kan Ryanair geen aanspraak maken op die uitzondering in de Europese wetgeving. Enkel als Ryanair kan bewijzen dat het zijn passagiers 14 dagen voor de staking op de hoogte bracht van de geannuleerde vluchten, kan het nog onder die schadevergoedingen uit komen.

40 vluchten afgelast

Op dit moment is er van de Ryanair-vluchten vertrekkende van Brussels Airport al bekend dat 40 vluchten afgelast zijn. Op woensdag gaat het om 22 vluchten in totaal, 11 aankomende, 11 vertrekkende. Op donderdag zijn er al zeker 18 vluchten afgelast met dezelfde verdeling. In totaal gaat het om meer dan 7.000 passagiers.

Brussels Airport verwacht geen bijzondere hinder door de staking, tenzij er meer vluchten afgelast worden dan momenteel aangekondigd zijn.

Voorlopig zijn dit de getroffen bestemmingen: Milaan, Valencia, Barcelona, Madrid, Malaga, Alicante, Porto, Lissabon en Rome.

Je schadevergoeding vorderen

Om je schadevergoeding te krijgen, moet je je altijd eerst tot je vliegtuigmaatschappij wenden. In dit geval dus Ryanair zelf. Je vult dit formulierin en wacht op antwoord. Vraag zeker een ontvangstbewijs. Heb je na zes weken nog geen antwoord gekregen, dan wordt het tijd om anderen het vuile werk te laten doen.

Consumentenorganisatie Test-Aankoop verzamelt op dit moment al klachten tegen Ryanair en zij zullen tussenkomen als Ryanair er niet in slaagt de klachten correct te behandelen (en correct betekent in dit geval: het betalen van een schadevergoeding aan getroffen klanten of minstens de belofte daartoe maken binnen de 6 weken). Ben je al aangesloten bij Test-Aankoop, dan doe je dat via deze link. Anders kan je telefonisch contact opnemen via 02/892 37 09.

Ook onze eigen overheid kan je van dienst zijn. Als Ryanair niet binnen de zes weken antwoord op je vraag om schadevergoeding, dan kan je via deze link klacht indienen.

Geen zin in administratieve rompslomp? Dan zijn er altijd nog de gespecialiseerde bedrijven die je voor een percentje op de schadevergoeding graag het werk uit handen nemen. Onder meer ‘Claim It’ en ‘HappyFlights’ zijn daar bekende namen.

-Belangrijk: een eventuele compensatie kan pas na de geplande afreisdatum worden gevorderd-