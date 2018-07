Sporter gooit balletje naar kind, maar volwassen man vergalt feestje

Tijdens een honkbalwedstrijd van de Chicago Cubs en de Saint Louis Cardinals, is er ophef ontstaan rond een volwassen man. Een sporter op het veld gooide namelijk een balletje naar een kind, maar die kreeg het niet te pakken. De man ging ermee vandoor, wat voor heel wat verontwaardiging zorgt.

“Wat een kinderachtig gedrag”, is meermaals te lezen op het internet. “Als je naar een honkbalwedstrijd gaat kijken, wees dan vooral niet zoals deze kerel”, staat er ook. Maar de video is niet helemaal wat het lijkt. Eerder had de man het jongetje blijkbaar al aan een balletje geholpen, maar dat werd natuurlijk niet getoond. “Ik heb mensen gesproken van de Cubs en heb het verhaal grondig doorzocht. Deze man is dik oke, laat het los mensen”, liet NBC-presentator David Kaplan weten op Twitter.

Na afloop van de wedstrijd kreeg het jongetje overigens nog een gesigneerde bal van de organisatie om hem te troosten.