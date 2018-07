Meghan Markle heeft al een bijnaam in het Britse koningshuis

Meghan Markle is nog maar pas lid van het Britse koningshuis, de voormalige actrice heeft nu al een bijnaam gekregen. Dat is een gewoonte bij de Engelse royals, al is het wel opmerkelijk dat Meghan die nu al krijgt. Haar schoonvader prins Charles wil er haar doortastendheid en sterke inborst mee in de verf zetten.