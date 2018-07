De kasteelruïne in de Maas is weer zichtbaar

Kotem

Maasmechelen - Door de extreme droogte is het waterpeil van de Maas bijzonder laag, daardoor staan de kasteelruïnes in Kotem-aan-de-Maas weer boven water.

Het zouden de resten van een verzonken kasteel zijn dat door grote overstromingen in de 15de eeuw, toen de Maas een andere loop nam, samen met een deel van het Nederlandse Elsloo door de Maas weggespoeld werd.

Volgens de legende was het een burcht van de Noormannen waar de geroofde schatten uit onze streken opgeslagen werden. Hoe dan ook: het was de hand Gods die dit oord van verderf in het jaar 1459 liet verzwelgen door de Maas. Tot daar het traditionele volksverhaal.

Het is de moeite om in Kotem eens langs de Maas een tochtje te maken en proberen de ruïnes te ontwaren, met het liefelijke viertorenkerkje van Elsloo op de achtergrond. Even verderop komt men dan uit bij het gezellig café van Jetty, waar je vriendelijk bediend wordt en een goed glas kunt drinken. Weer een van de interessante, verborgen plekjes in ons mooie Maasland.