Quick Step Floors ondanks val van Gilbert met Alaphilippe toch weer aan het feest na bewogen etappe in de Tour

Julian Alaphilippe heeft de bewogen zestiende etappe in de Tour de France gewonnen. Hij kwam na 218 km als eerste over de streep in Bagnères-de-Luchon nadat hij op de laatste klim en afdaling zijn overgebleven belagers had afgeschud. Onderweg kregen we een boerenprotest met pepperspray van de politie op de renners en dook Philippe Gilbert de ravijn in. De klassementsmannen hielden zich vandaaggedeisd: Geraint Thomas mag morgen/woensdag in de gele trui beginnen aan de nu al legendarische, korte etappe naar Col de Portet.

Daags na de rustdag kreeg het peloton de eerste van drie bergritten door de Pyreneeën. De renners startten in Carcassonne en eindigden na 218 km in Bagnères-de-Luchon. Er moesten vijf cols overwonnen worden: de Côte de Fanjeaux (2,4 km aan 4,9 procent, vierde categorie), de Côte de Pamiers (2,3 km aan 5,8 procent, vierde categorie), de Col de Portet-d’Aspet (5,4 km aan 7,1 procent, tweede categorie), de Col de Menté (6,9 km aan 8,%, eerste categorie) en finaal de Col de Portillon, 8,3 km aan 7,1%, eerste categorie). Finishen deden we na een afdaling van tien km.

Boerenprotest en pepperspray

Onder meer Thomas De Gendt had er zin in en probeerde weg te geraken maar niemand kreeg een vrijgeleide. Na 26 km werd de koers echter een tijdje geneutraliseerd door de Tourdirectie. Lokale boeren hadden uit protest strobalen op de weg gegooid. Meerdere renners klaagden vervolgens over irritatie aan de ogen nadat er traangas van de politie in het peloton was beland...

Foto: AFP

Hallucinante beelden: boeren verstoren de Tour met strobalen op de weg, pepperspray van politie belandt op renners

Opgave Tim Declercq

Na een oponthoud van ongeveer een kwartier vlagde Tourbaas Christian Prudhomme de wedstrijd rond 12u35 opnieuw op gang. En meteen kregen we weer een spervuur aan demarrages maar niemand geraakte weg. Na twee uur koers klokten we af op een gemiddelde snelheid van 47,7 km/u… Tussendoor verzekerde Peter Sagan zich vijf dagen voor Parijs al van zijn groene trui!

Nog vijf dagen Tour, maar Sagan is nu al zeker van groene trui

Het belangrijkste slachtoffer van dat helse tempo was de zieke Tim Declercq, die al van bij de start het moeilijk had en uiteindelijk gedwongen werd om in tranen af te stappen.

Foto: Photo News

Tim Declercq is 29e opgave in Tour de France

Kopgroep van 47 met 6 Belgen

Na 100 kilometer geraakte dan toch een ruime kopgroep weg uit de greep van het peloton. Maar liefst 47 renners trokken in de aanval en onder hen zes Belgen met Greg Van Avermaet (de best geplaatste renner voorin), Jasper Stuyven, Philippe Gilbert, Jelle Vanendert, Julien Vermote en Edward Theuns. Opvallend: De Gendt had ondanks al zijn aanvalslust deze keer de boot gemist...

Nog present voorin waren onder meer witte trui Pierre Latour (AG2R-La Mondiale), Simon Geschke (Team Sunweb), Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), Gorka en Ion Izagirre (Bahrain-Merida), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Andrey Amador (Movistar Team), Tejay Van Garderen (BMC Racing Team), Julian Alaphilippe (Quick Step Floors), Magnus Cort Nielsen en Michael Valgren Andersen (Astana), Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Robert Gesink (LottoNL-Jumbo), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Nicolas Edet (Cofidis) en Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert).

Het peloton hield de benen stil en volgde al snel op meer dan tien minuten van de vluchters. De winnaar leek voorin te zitten en voor het eerst in deze dolle rit kon de rust weerkeren in het peloton.

Gilbert spectaculair de ravijn in

Slechts voor even echter. Nog voor de voet van de Col de Portet-d’Aspet wipte Philippe Gilbert weg uit de kopgroep. Achter hem joegen de betere klimmers zoals Adam Yates en Amador het tempo de hoogte in maar de ervaren rot van Quick Step Floors kwam als eerste boven met een minuut voorsprong. Achter hem pakte ploegmaat Alaphilippe de overige bergpunten. De top lag echter nog op 62,5 kilometer van de finish en meteen erna volgde de Col de Menté, de eerste beklimming van eerste categorie van de dag.

Onze landgenoot reed al een sterke Tour maar kon dit jaar nog geen enkele keer winnen maar had duidelijk zin in “ne grote numéro” en trok hij vol door in de afdaling. Iets té driest echter, want de ex-wereldkampioen schatte een bocht slecht in en verdween over een muurtje het ravijn in. Gelukkig kon hij weer naar boven klauteren en meteen zijn weg verderzetten, al moest hij daarna duidelijk bekomen van de schrik en onder meer een bebloede elleboog. Het leverde hem alleszins al de prijs van de strijdlust op, al was dat ongetwijfeld niet zijn hoofddoel...

Foto: vrt

Philippe Gilbert gaat spectaculair onderuit in afdaling maar toont snel duimpje

De koers ging echter verder: Damiano Caruso (BMC Racing Team) en Robert Gesink (Team LottoNL - Jumbo) trokken op hun beurt in de aanval op die Col de Menté. Het was echter toch weer Alaphilippe die als eerste bovenkwam en verder uitliep in de strijd om de bollen.

Vooraan bleven alleen de betere klimmers over en uiteindelijk trok een groep van 17 renners naar de laatste klim van de dag, de Col du Portillon van eerste categorie. Van de Belgen kon enkel Vanendert zijn wagonnetje aanhaken, Greg Van Avermaet volgde even verderop bij de achtervolgers.

Yates valt, Alaphilippe snelt naar tweede zege

Bergop stak de Deen Valgren Andersen als eerste het vuur aan de lont maar Robert Gesink nam al snel over met Domenico Pozzovivo en even later ook Bauke Mollema, Adam Yates, Gorka Izagirre en Marc Soler. Vanendert moest hen laten gaan.

Yates was duidelijk de betere klimmer en de kleine Brit ging op drie kilometer van de top solo door. Een taaie Gesink gaf zich echter niet zomaar gewonnen en kreeg plots ook de steun van bolletjestrui Alaphilippe. Die liet zijn lange kompaan echter ter plekke en kwam als tweede boven: die klimtrui lijkt hem als gegoten te zitten...

In de afdaling ging de Fransman nog naarstig op zoek naar de leider en schuwde ondanks de val van zijn ploeggenoot Gilbert de risico’s niet. Maar hij bleef overeind en het was daarentegen Yates die onderuit ging. Alaphilippe twijfelde niet en ging vol door op zoek naar zijn tweede ritzege in deze Tour nadat hij eerder al de tiende etappe op zijn naam schreef. Straf nummer en goed voor de 51e zege van Quick Step Floors!

Jelle Vanendert werd nog knap dertiende, Gilbert haalde een halfuur na de winnaar uiteindelijk nog veilig en wel de finish.

Foto: AFP

Team Sky autoritair

In het peloton nam Movistar even het heft in handen op weg naar de Col du Portillon. Aan de voet van de klim werden ze echter meteen weer afgelost door Team Sky. Fuglsang en Zakarin probeerden wel even maar werden even snel tot de orde geroepen.

Ook Mikel Landa probeerde nog even Geraint Thomas (en Chris Froome) onder druk te zetten maar de witte trein gaf geen krimp. Meer zelfs, in de afdaling zorgden ze er nog voor dat het brak in de grote groep. Alle favorieten reden wiel aan wiel netjes over de finish, deze eerste Pyreneeënetappe heeft dus een muis gebaard voor het klassement. Geraint Thomas komt zo alweer een dagje dichter bij de eindzege. Nog vijf dagen tot Parijs.

Foto: Photo News

En nu... die korte spektakelrit

Na de dolle rit van vandaag is het spektakel nog lang niet gedaan. Morgen/woensdag wacht immers de nu al beruchte spektakelrit over slechts 65 km en met aankomst bergop.

Uitslag:

1. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) in 5:13:22

2. Gorka Izagirre (Bahrain - Merida) +15”

3. Adam Yates (Mitchelton - Scott)

4. Bauke Mollema (Trek - Segafredo)

5. Domenico Pozzovivo (Bahrain - Merida) +18”

6. Robert Gesink (Team(LottoNL - Jumbo) +37”

7. Michael Valgren (Astana Pro Team) +56”

8. Gregor Mühlberger (BORA - hansgrohe)

9. Marc Soler (Movistar Team) +1:10”

10. Pierre Latour (AG2R La Mondiale) +1:18”

Stand:

1. Geraint Thomas (Team Sky) in 68:12:01

2. Chris Froome (Team Sky) +1:39”

3. Tom Dumoulin (Team Sunweb) +1:50”

4. Primož Roglic (Team LottoNL - Jumbo) +2:38”

5. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) +3:21”

6. Mikel Landa (Movistar Team) +3:42”

7. Steven Kruijswijk (Team LottoNL - Jumbo) +3:57”

8. Nairo Quintana (Movistar Team) +4:23”

9. Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) +6:14”

10. Daniel Martin (UAE Team Emirates) +6:54”