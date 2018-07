OPROEP. Wat zijn uw herinneringen aan de recordzomer van 1976?

Tegen begin augustus zullen we de zomer van 1976 evenaren. Dat zei weerman Frank Deboosere in onze dinsdagkrant. En dat wil wel wat zeggen. Want wie de hittegolf van die zomer heeft meegemaakt, heeft vast en zeker heel wat herinneringen aan 1976, toen het KMI zestien opeenvolgende dagen temperaturen boven 30°C opmat.