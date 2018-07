Nog vijf dagen Tour, maar Sagan is nu al zeker van groene trui

De Ronde van Frankrijk duurt nog tot zondag, maar toch is Peter Sagan nu al zeker van de groene trui. De 28-jarige Slovaak kan in het puntenklassement niet meer bijgebeend worden door concurrenten. Enige voorwaarde: Sagan moet zondag wel zonder kleerscheuren de meet in Parijs halen.

Sagan voert het puntenklassement aan met 452 punten. Na de tussensprint in de zestiende etappe zijn er deze Tour nog maximaal 270 punten te verdienen. Zelfs als eerste achtervolger Alexander Kristoff al die punten sprokkelt, geraakt hij slechts aan 440. Te weinig dus om de wereldkampioen nog te belagen.

Het zal voor Sagan de zesde groene trui worden, nadat hij onafgebroken van 2012 tot 2017 de beste was. De Slovaak zal dan op gelijke hoogte komen met de Duitser Erik Zabel, die er in zijn loopbaan zes won. Vorig jaar ging het groen naar de Australiër Michael Matthews. Sagan moest de Tour toen vroegtijdig verlaten nadat hij Mark Cavendish ten val bracht in de sprint. De Brit liep hierbij een gebroken schouderblad op.