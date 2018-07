In de nacht van maandag op dinsdag heeft de federale regering een akkoord bereikt over onder andere de hervormingen voor de arbeidsmarkt, de uitweg voor Arco-coöperanten en de vierde speler op de telecommarkt. Wat onthouden we van dit zomerakkoord van de regering-Michel? Onze politiek redacteur Liliana Casagrande vat het samen in één minuut.