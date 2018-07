Philippe Gilbert gaat spectaculair onderuit in afdaling maar toont snel duimpje en lijkt met de schrik vrij te komen

Philippe Gilbert heeft iedereen serieus doen schrikken in de Tour de France. De ervaren Belg van Quick Step was er in de zestiende etappe alleen vandoor gegaan maar was in de afdaling van de Col de Portet-d’Aspet iets te enthousiast. Hij nam een bocht veel te driest en dook spectaculair over een muurtje de ravijn in. Even later kwam hij echter zelf weer naar boven gekropen, stak zijn duim omhoog en sprong hij als een échte Flandrien meteen weer op fiets. De echte pijn kwam echter later pas...

Gilbert moest even op het muurtje bekomen maar stak al snel weer zijn duimpje omhoog. Zijn elleboog bloedde wel en ook aan de heup had hij pijn, waardoor hij moest worden verzorgd door de arts.

Hij moest uiteraard de kopgroep laten rijden en dan zag je ook aan het gezicht van de Monegask dat hij pas besefte dat hij aan het ergste was ontsnapt en de opkomende pijn moest verbijten. Afwachten of hij ook kan doorzetten als de adrenaline na de val is verdwenen...

Casartelli

Op 18 juli 1995 kwam Fabio Casartelli op 24-jarige leeftijd in de Tour om het leven bij een valpartij tijdens diezelfde afdaling van de Col de Portet d’Aspet. De Italiaan droeg geen helm en kwam met zijn hoofd tegen een betonblok en overleed enkele uren later in het ziekenhuis...