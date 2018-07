LottoNL-Jumbo verlengt de contracten van twee Belgen

Maarten Wynants (36) en Floris De Tier (26) hebben hun contract bij LottoNL-Jumbo verlengd. Zij fietsen ook volgend seizoen voor het Nederlandse team dat vanaf 2019 als Jumbo door het leven zal gaan.

Jumbo shopt Vlaams. Nadat eerder al bekendgeraakte dat Wout van Aert naar het Nederlandse team overstapt,maakte het team nu zelf bekend dat zowel Maarten Wynants als Floris De Tier hun contract bij het Nederlandse team met één jaar hebben verlengd. Limburger Maarten Wynants is bij het Nederlandse team de wegkapitein voor de kasseiklassiekers, Oost-Vlaming De Tier staat bekend als klimtalent.

Wynants zou een belangrijke rol kunnen spelen in de begeleiding van Wout van Aert maar het is nog altijd niet duidelijk of Van Aert reeds volgend seizoen voor het Nederlandse team kan uitkomen. Hij ligt immers tot eind 2019 onder contract bij Veranda’s Willems - Crelan.