VIDEO. Decors Pukkelpop per boot aangekomen in Genk

Genk - Voor het vierde jaar op rij gaat Pukkelpop een deel van het materiaal voor het festival transporteren over de waterwegen. Drieënveertig containers met decoratieve stukken zijn via het Albertkanaal gearriveerd in de haven van Genk. Daarmee werden maar liefst 25 tot 30 zwaarbeladen vrachtwagens uit het autoverkeer gehaald.

Voor organisator Chokri Mahassine is het de plicht van organisatoren van evenementen om alternatieve vervoerswijzen te onderzoeken en uit te proberen.

“Het is duidelijk dat het niet meer haalbaar is om alles te vervoeren via de gewone wegen. We moeten een heel aantal nieuwe en alternatieve manieren zoeken. Of het nu gaat over materialen of personen, ik denk dat we met zijn allen een plicht hebben om te bekijken of we de verkeersinfarcten bij ons op een gezamenlijke manier kunnen aanpakken. Wij als Pukkelpop willen daarin het voortouw nemen om experimenten te doen om materialen op Pukkelpop te krijgen.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) steunt het experiment van Pukkelpop. Hij wil dat tegen 2030 twintig procent van het vrachtverkeer over de waterweg verloopt. Momenteel schommelt dat rond de 13 procent.

“Ik vind het belangrijk dat veel meer ondernemers de waterweg gaan gebruiken. Iedereen klaagt over de file op de autoweg, maar we hebben een boulevard aan ruimte op die waterweg”, aldus Weyts. “Ik vind het heel belangrijk dat een concertorganisator als Chokri concreet gebruikmaakt van die waterweg en een voorbeeld geeft aan ondernemers dat je heel veel vracht, die je normaal via de weg transporteert, veel voordeliger en sneller kan transporteren via de waterweg.”