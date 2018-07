Tequiladag: daar klinken we op met deze cocktailrecepten

Op 24 juli wordt in de VS National Tequila Day gevierd, maar er is geen reden waarom dat ook hier niet het geval zou kunnen zijn. De Mexicaanse spirit is al een tijdje veel meer dan enkel een drankje dat je in een-twee-drie achterover kapt, je kunt er ook lekkere klassieke cocktails mee maken en ze zo net die extra punch meegeven.

Tequila wordt gemaakt van blauwe agave en is een van de grote exportproducten van Mexico. Het imago van het drankje wordt de laatste jaren opgepoetst en dus is het beter om er van te nippen in plaats van het achterover te kappen in een shotje. Maar het dient ook perfect om cocktails mee te maken. De klassieker bij uitstek is de margarita, maar daar stopt het niet bij.

Frozen margarita (via Njam)

4,5 cl tequila

2 cl Cointreau

4 cl vers limoensap

1 cl suikerwater

2 limoenpartjes

zout

crushed ijs

Wrijf de buitenkant van het glas in met een partje limoen en dep door het zout zodat het glas een mooi zoutrandje krijgt. Blender de rest van de ingrediënten met het suikerwater en schep in het cocktailglas. Werk af met een limoenpartje.

Een bericht gedeeld door Mathilde Renberg (@mathilderenberg) op 13 Jul 2018 om 10:44 (PDT)

Paloma (via VTM Koken)

5 cl tequila

5 cl pompelmoessap

1¼ cl limoensap

2 cl suikersiroop

spuitwater

Vul een hoog glas met ijs. Doe alle ingrediënten, behalve het spuitwater, in de shaker en shake krachtig. Strain de cocktail over het ijs in het glas. Top af met spuitwater. Garneer met een limoenpartje.

Een bericht gedeeld door Carrie Lux (@thefavorloft) op 24 Jul 2018 om 4:03 (PDT)

Mexican mule

45 ml tequila

120 ml gemberbier

1/2 tl bitters

1⁄2 limoen

IJsblokjes

Vul een koperen kop met ijsblokjes. Schenk de tequila erbij. Knijp de 2 partjes limoen uit boven de kop en bewaar ze apart. Vul aan met gemberbier en roer goed door elkaar. Gebruik de partjes limoen als garnering.