VIDEO. Dierentuin pakt uit met “ontspannende” massage van een python

Een dierentuin in de Filipijnse stad Davao biedt zijn bezoekers sinds kort een opmerkelijke massage aan. Al is een beetje lef wel een belangrijke vereiste. Het is namelijk een grote Burmese python die de moedigste bezoekers mag verwennen door over hun rug en buik te glijden.

Het gaat om een kanjer van vijftig kilogram, maar zou volgens de verzorgers ongevaarlijk zijn. “Het belangrijkste is dat je probeert te genieten zoals je dat bij eender welke andere massage zou doen”, klinkt het. “Burmese pythons zijn erg vriendelijk, maar kunnen wel aanvoelen of je zenuwachtig bent. Daardoor zouden ze zich ongemakkelijk kunnen voelen.”

Pas wanneer de slang zich rond het lichaam van een mens kan wikkelen, bestaat het risico dat de slang toch probeert te wurgen. “Daarom laten we mensen op de grond liggen, zo kunnen de slangen enkel heen en weer bewegen over hun rug en buik.”

Volgens het park is het een combinatie van hun koude huid en de druk op de spieren dat voor de ontspannende ervaring zorgt. Ook de prijs is bovendien aantrekkelijk: durvers moeten amper honderd peso neertellen, wat neerkomt op iets meer dan anderhalve euro. Renalyn Jainga, de dame die in bovenstaande video mocht genieten van de massage, vond het alvast aangenaam. “Nadat ik gekalmeerd was, was het erg fijn. De huid van de slang is erg koud en rustgevend. Al was ik aanvankelijk een beetje bang.”