Niet Mignolet maar Olsen naar AS Roma

Simon Mignolet werd even gelinkt aan AS Roma, dat een opvolger zocht voor de Braziliaan Alisson, die voor 75 miljoen euro naar Liverpool verhuisde. Maar de Romeinen hebben vandaag voor een andere doelman gekozen, Mignolet verhuist dus niet naar Italië.

Robin Olsen zal volgend seizoen het doel van AS Roma verdedigen. De Zweedse keeper was vorige maand nog actief op het WK in Rusland. Waar de toekomst van Mignolet ligt, blijft onduidelijk. De Truienaar ligt nog onder contract bij Liverpool, maar verloor vorig seizoen zijn basisplaats aan Karius en met de komst van Alisson is de nummer één-plaats nu al bezet.