Lanaken - HS de Meute blijft niet stilzitten. Dankzij de bereidwillige vrijwilligers blijft deze hondenschool groeien.

De jaarlijkse barbecue was weer een geweldig succes. De opkomst was massaal. Zonder de vele vrijwilligers was dit niet mogelijk. Er was animatie voor iedereen. Springkasteel en schminkstand voor de kleintjes. Spelletjes samen met hun trouwe viervoeter voor de hondenliefhebbers. Daarna werd de dag mooi afgesloten met een heerlijke barbecue.